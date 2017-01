Gabi Tamas a fost in Poiana Brasov de Revelion, alaturi de sotie si de mai multi prieteni.

Tot in Poiana a urcat si patronul Stelei, Gigi Becali, dar si antrenorul Reghecampf alaturi de familie.

Tamas a postat pe Instagram o imagine in care apare alaturi de sotia sa, Ioana, in fata restaurantului unde a celebrat intrarea in 2017.