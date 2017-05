Tamas va juca sa ii ia titlul Stelei sezonul viitor. Cu cine e aproape sa semneze si ce decizie surpriza a luat

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV

Gabi Tamas a reusit sa castige tripla cu Steaua in 2015, cand antrenor a fost Costel Galca, reusind sa isi mai adauge o Cupa a Ligii si in sezonul 2015-2016. Aceasta pare sa fie colectia finala de trofee a lui Tamas la Steaua, fundasul fiind anuntat de conducere ca nu mai are loc in planurile echipei.

Tamas a avut un sezon slab, cu multe gafe individuale, totul culminand cu cartonasul rosu luat in meciul cu Viitorul din play-off, cand Steaua a pierdut pe mana lui. De atunci, Tamas a mai bifat doar cateva minute la Steaua, iar in aceasta vara va fi indepartat.

Viitorul sau nu arata insa asa de sumbru, fiind dorit chiar de campioana, acolo unde Hagi vrea sa aduca si jucatori cu experienta pentru campania europeana.

Surse ProTV au dezvaluit ca Tamas va juca fara salariu la Viitorul, acesta neavand pretentii financiare mari, la fel cum a fost si in cazul Stelei, singura problema fiind relatia acestuia cu bautura. Hagi spera sa il scape de problemele extra sportive prin mutarea la Ovidiu!

Intelegerea va fi parafata dupa vacanta, cand Hagi si Tamas vor avea o discutie personala.