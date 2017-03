EXCLUSIV: "Tamas ne-a batut!" Prima reactie a lui Becali dupa DEZASTRUL din meciul cu Viitorul

Gigi Becali crede ca greselile individuale au costat-o pe Steaua in meciul contra lui Hagi!

Becali nu e suparat si asteapta finalul play-off-ului pentru a lua masuri la echipa. Tamas si Nita sunt responsabili pentru esecul de la Ovidiu, spune patronul Stelei.

"Nu a fost nicio surpriza, surpriza era daca erau toti jucatorii pe teren. A fost infrangere... pe doua greseli de-ale lui Nita. Ce poti sa spui cand joci din minutul 17 cu un om in minus. Tamas ne-a batut! Cine ne-a batut? Tamas si Nita, asta a fost! N-am niciun fel de ingrijorare. Noi si in 10 oameni am avut ocazii, puteam sa deschidem noi scorul de doua ori. Am avut si 11 metri!

Cu Hagi n-am vorbit dupa meci, noi nu discutam despre jocuri. Nu mai pot sa spun ca suntem principala candidata la titlu, ar trebui sa fim macar la egalitate cu primul loc ca sa pot sa spun asta. Sa vedem ce se intampla cu Dinamo. Am jucat cu CFR, mi-a placut echipa. Cu Viitorul n-am ce sa spun, o sa vedem cu Dinamo si cu restul, pe urma o sa-mi dau cu parerea! Orice pas gresit si gata!", a spus Becali pentru PRO TV.