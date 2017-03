Tamas, inca o BETIE! Becali a aflat TOT. Dezvaluiri de ultima ora

Gabi Tamas a scapat de sub control. Fundasul a petrecut din nou alaturi de prieteni.

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Gazeta Sporturilor scrie ca Tamas a plecat la Brasov dupa meciul cu Viitorul.

"Luni si marti jucatorii au primit liber de la Reghecampf, iar Tamas a plecat la Brasov. Luni seara a dat o mare petrecere unde si-a chemat cei mai buni prieteni, cu care a si baut si a petrecut pana dimineata. In zori, in jurul orei 5-6, Tamas si-a sunat cunostintele si le-a anuntat ca a consumat alcool si le-a cerut sa-i duca acasa", sustin sursele ziarului.

Becali a aflat despre noaptea pierduta de Tamas, insa n-a luat masuri si nici n-a dezvaluit nimic in interventiile TV din ultimele zile. Ieri, la Sport.ro, a comentat amuzat situatiile in care Tamas a consumat alcool in trecut: "Mi-a zis ca nu mai bea, dar mi-am dat seama ca nu e vinocat el. Are demonul bauturii in el. Spiridusul sta acolo, pe umar, si zice: 'Ia-l, da paharul peste cap!' Tu te opui. Pe urma revine: "Ia-l, da-l peste cap!". Si tu zici sa pui putin in gura. Pe urma zice spiridusul sa-l dai peste cap si sa mai bagi unul".