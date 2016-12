Talpan il ameninta pe Becali cu un nou proces "daca nu radiaza elementele Steaua Bucuresti". Mesaj pentru Dica si Chipciu

CSA, prin juristul Florin Talpan, a emis un comunicat de presa in urma deciziei din 21 decembrie. CSA Steaua il avertizeaza pe Becali ca risca un nou proces.

Cotidianul Gazeta Sporturilor a publicat un comunicat emis astazi de CSA Steaua si semnat de juristul Florin Talpan.

In comunicat, Talpan semnaleaza faptul ca decizia Curtii de Apel este una "definitiva si executorie" si ca aceasta trebuie pusa de urgenta in aplicare. Juristul CSA spune ca Becali este "obligat sa radieze elementele Steaua Bucuresti din cuprinsul denumirii comerciale", respectiv sa nu le mai foloseasca. In caz contrar, CSA va intenta un nou proces.

Talpan vorbeste in comunicat si despre presupuse piedici pe care chiar conducatorii CSA i le pun.

"Tin sa precizez ca notificarile catre UEFA privind masurile legale ce trebuiau a fi dispuse impotriva SC FCSB SA, notificari formulate de catre mine de mai bine de doua luni de zile, nu sunt semnate nici nici la ora actuala de catre cei abilitati, acestia refuzand acest lucru sistematic si inexplicabil", se arata in comunicat.

"Nu inteleg cum toate persoanele care mi-au pus piedici in activitate si mi-au ingradit activitatea au fost avansate in grad si functii, iar eu, in schimb, care am readus fotbalul la notorietatea din trecut si am readus gloria numelui Steaua Bucuresti, sunt constrans, amenintat, hartuit, incercandu-se a se lua impotriva mea masuri coercitive nelegale, in loc sa fiu felicitat, avansat si numit in functia pe care o merit la CSA Steaua Bucuresti", se mai arata in comunicat.

Talpan le-a transmis un mesaj si lui Chipciu si Nicolae Dica.

"Referitor la declaratiile unor sportivi precum domnul Dica, domnul Neaga ori domnul Chipciu, pe care ii apreciez la adevarat lor valoare, le aduc la cunostinta faptul ca regretabil ca din pacate ei si-au desfasurat activitatea sportiva la o societate comerciala cu numele de SC FCSB SA care nu are nicio legatura cu adevarata Steaua, societate comerciala care nu a detinut niciodata palmaresul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si care si-a insusit in mod fraudulos dreptul de a evolua pe prima scena a fotbalului romanesc", a mai notat Florin Talpan.