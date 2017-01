'Talpan e omul anului 2016! Daca Gigi nu are SIGLA, inseamna ca Steaua NU EXISTA!" Anuntul bomba al lui Piturca

Steaua '86 se organizeaza in spatele noii echipe create de Armata! Piturca anunta ca se va implica in proiectul noului club al CSA.

Fostul selectioner il critica dur pe Gigi Becali si spune ca Steaua actuala nu mai are nicio legatura cu clubul unde el a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.

"Eu stiam ca lucrurile s-au desfasurat in regula in 2003. S-au cautat surse de finantare, iar sursa a fost Gigi Becali. Eu am fost amic cu el si ne-am gandit sa venim cu bani si sa se constituie o societate pe actiuni. In 2003 a avut loc acea Adunare Generala. Gigi Becali a venit cu o tranzactie extra-judiciara, iar ceilalti nu au fost de acord. S-a facut o evaluare la 10 700 000, dar fara palmares, sigla, culori. Aceasta tranzactie prevedea ca Gigi Becali sa vina cu 3,5 milioane de dolari, Paunescu sa aduca 700 000, iar eu 400 000.

La sfarsitul adunarii a fost numit Teia Sponte in locul lui Viorel Paunescu, iar din acel moment n-am mai stiut nimic. Nimeni din club n-a semnat pentru aceasta noua societate, nu stiu cum s-a facut. Eu cred ca un mare merit il are domnul Talpan, care a reusit sa faca lumina. E omul anului 2016! Am aflat ca i s-au pus piedici din multe parti. Daca nu ai sigla Stelei pe piept si ai alta sigla, atunci nu mai exista Steaua. Suporterii stiu asta si nu mai vin la meciuri!", a zis Piturca.