Talpan, cartonas galben de la superiorii din Armata: "Limbaj agresiv, licentios, nicio legatura cu decenta!"

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

CSA Steaua a trimis, ieri, catre FRF si LPF notificarea prin care se solicita interzicerea numelui "Steaua" pentru echipa lui Gigi Becali, insa acest demers a fost reusit dupa multe runde de negocieri si amenintari din partea lui Florin Talpan.

Pentru comportamentul public, agresiv la adresa superiorilor sai (somatia publica pentru comandantul Petrea), juristul Talpan a vazut zilele trecute un "cartonas galben". Redactarea notificarii a fost incredintata "unui grup de experti din esaloanele superioare ale Ministerului Apararii Nationale", asa cum se arata in comunicatul emis astazi.

CSA Steaua spune ca motivul pentru care notificarea nu a fost trimisa pana acum a fost faptul ca Florin Talpan a inclus pasaje cu un limbaj nepotrivit.

"Din adresele initiale intocmite la nivelul structurii juridice a clubului, in data de 17.01.2017, a fost eliminat limbajul agresiv, licentios care nu are nici o legatura cu decenta, sobrietatea si cultura organizationala a Ministerului Apararii Nationale.", se mai arata in comunicat.

De altfel, si Marius Lacatus a vorbit despre asta, aseara, la DigiSport.

"Conducerea CSA a fost deranjata de un pasaj din notificarea formulata de jurist. Era vorba doar de forma de adresare".