Si-a anuntat singur revenirea la Steaua! Mesajul postat dupa meciul de ieri al lui Osmanlispor

Fundasul polonez Lukasz Szukala este foarte aproape de o revenire la Steaua. Acest lucru este transmis chiar de el.

"Steaua, vin acasa". Asa suna ultimul anunt facut de fundasul polonez Lukasz Szukala, ajuns la 32 de ani.

Jucatorul se va desparti in aceasta iarna de Osmanlispor, formatie la care a evoluat alaturi de Raul Rusescu.

Osmanli, fosta adversara a Stelei in grupele UEL, a jucat ieri in Cupa Turciei, trecand cu scorul de 3-0 de Sanliurfaspor. Szukala a stat pe banca tot meciul, in timp ce golurile au fost marcate de Bayir, Cagiran si Kilicaslan.

Plecat de la Steaua in urma cu doi ani la Al Ittihad, sub comanda lui Victor Piturca, Szukala a facut anuntul posibilei reveniri pe Facebook.

15 meciuri a jucat Szukala la Al Ittihad, in Arabia Saudita, marcand 3 goluri

13 meciuri a jucat fundasul pentru Osmanlispor in Turcia, fara sa marcheze

FOTO: Sptfm.ro