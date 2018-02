Sustinere importanta pentru Craiova in Stefan cel Mare: "Speram sa fim mai multi ca dinamovistii!"

Dinamovistii se dau peste cap sa rezolve transferul lui Torje pana la primul derby din 2018, cu Craiova. "Ii batem si cu Torje si fara el", sunt siguri oltenii.

Aproape 1000 de olteni sunt asteptati la Bucuresti, la meciul cu Dinamo.

"As fi preferat sa fi jucat pe Arena Nationala, nu pe Dinamo. Sper ca pe stadion sa fie mai multi fani ai nostri", spune antrenorul Craiovei, Devis Mangia.

Mitrita le promite fanilor o victorie in prima etapa din 2018.

"Noi suntem echipa favorita in acest meci, suntem echipa mai bine clasata, jucam fotbal foarte frumos."

Oltenii au tremurat pana la miezul noptii, cand s-a incheiat perioada de transferuri in Vest. Baluta a ramas la Craiova.

"N-a plecat, e bine, sper ca in vara, sau in iarna cel tarziu, sa prinda un transfer in strainatate.", mai spune Mitrita.