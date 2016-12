Surprize in echipa Ligii I. Ce atacant le-a luat fata lui Alibec si Gnohere! Cum arata primul "11"

Vezi cum arata cea mai buna echipa din Liga dar si cei mai buni jucatori pe posturi.

Finalul lui 2016 a gasit Liga I cu un lider surpriza in clasament. Viitorul a detronat Steaua pe final si a terminat pe prima pozitie. Echipa are doar doi jucatori in cea mai buna echipa data de cifrele InStat.

Cei mai multi jucatori ii are Steaua, cu 5 jucatori, Nita, Enache, Tamas, Momcilovic si Bourceanu. Pe langa acestia, Dinamo, CFR, Astra si Poli au cate un jucator in cea mai buna echipa din Liga I.

Cum arata echipa campionatului in Liga I, dupa cifrele InStat

Nita - Enache, Tamas, Geraldo, Momcilovic - Petrucci, Bourceanu - Chitu, Razvan Marin, Lazar - Draghici

Cum arata a doua cea mai buna echipa a campionatului:

Vatca - Ceccarelli, Fabricio, Boli, Briceag - Pintilii, Moke - Adi Popa, Budescu, De Amorim - Daniel Niculae

Cum arata topul jucatorilor pe fiecare post

TOP 5 portari:

Nita - Steaua

Vatca - CFR

Straton - Poli

Lung - Astra

Ramniceanu - Viitorul

TOP 5 fundasi stanga:

Momcilovic - Steaua

Briceag - Craiova

Vatajelu - Craiova

Morais - Astra

Ganea - Viitorul

TOP 5 fundasi dreapta:

Enache - Steaua

Ceccarelli - Dinamo

Stan - Astra

Benzar - Viitorul

Dimitrov - Botosani

TOP 5 fundasi centrali:

Tamas - Steaua

Geraldo - Astra

Fabricio - Astra

Boli - Viitorul

Mevlja - Dinamo

TOP 5 mijlocasi la inchidere

Petrucci - CFR

Bourceanu - Steaua

Pintilii - Steaua

Moke - Steaua

Lovin - Astra

TOP 5 mijlocasi stanga

Lazar - Dinamo

De Amorim - Steaua

Llullaku - Gaz Metan

Fulop - Botosani

Tanase - Steaua

TOP 5 mijlocasi dreapta

Chitu - viitorul

Adi Popa - Steaua

Willie - Botosani

Ivan - Craiova

Baluta - Craiova

TOP 5 mijlocasi ofensivi

Stanciu - Steaua

Razvan Marin - Viitorul

Budescu - Astra

Teixeira - Astra

Achim - Steaua

TOP 5 atacanti

Draghici - Poli

Niculae - Astra

Gnohere - Dinamo

Alibec - Astra

Bud - CFR