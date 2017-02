Surpriza URIASA! Unde poate ajunge Sumudica dupa plecare de la Astra

Marius Sumudica isi incheie in vara contractul cu Astra. Antrenorul campioanei are oferte din strainatate si anunta ca ar putea avea o destinatie surpriza.

Sumudica spune ca a pastrat contacte foarte bune in Turcia, desi negocierile cu Gaziantepspor au picat la sfarsitul anului trecut. Sumudica e deschis variantei de a lucra in liga turca, in cazul in care pericolul terorist nu va mai fi unul real.

"O sa antrenez si din vara, sigur asta o sa fac! Si in momentul de fata am contacte foarte bune in Turcia. E o tara atractiva, cu un campionat atractiv. Chiar azi m-am utiat sa-l vad pe Valerica la Karabuk, sunt de parere ca am face fata fara probleme daca am juca noi cu astra acolo.

Imi place campionatul, cred ca exista posibilitatea sa dau curs unei oferte. Sa fie liniste, asta e conditia! Nu sa beau o cafea la o terasa si sa-mi sara mana vizavi. Sau sa-l vad pe unul ca-mi ia ceasul de la mana care e si ea vizavi!", a spus Sumudica.