Razbunarea stelistilor: Patrick Petre, OUT de la Dinamo: "Nu va fi pastrat in lot! Daca nu intelege, n-avem ce face!"

Ultima escapada a lui Patrick Petre i-a enervat pe oficialii lui Dinamo.

Patrick Petre nu va juca pentru Dinamo in sezonul viitor. Antrenorul Cosmin Contra a decis ca jucatorul sa fie imprumutat la alta echipa pentru a avea mai multe meciuri, dar si ca un avertisment pentru Petre, cel care a fost implicat in mai multe incidente in afara terenului.

Patrick Petre a fost fotografia in casino de suporterii stelisti, acest incident fiind decisiv in decizia dinamovistilor. Stelistii s-au razbunat astfel dupa ce Petre a inscris in derby.

"Asteptam anumite raspunsuri de la unii dintre jucatori pe care-i avem, dar si de la unii cu care negociem venirea. Plus ca vor pleca in cantonament cu noi si cativa jucatori de la Florin (Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo U19), dar asta va decide Cosmin.



Trebuie sa avem solutii si pentru regula jucatorului tanar, dar Patrick Petre nu va fi pastrat in lot. Incercam sa-i gasim o solutie ca sa joace cat mai mult la o alta echipa. Va fi imprumutat un sezon. Patrick trebuie sa inteleaga ca este jucator de fotbal, ca este expus, ca are o imagine de aparat.



Nu este prima oara cand are tot felul de escapade, de aceea nici nu l-am mai sunat acum, dupa ce a aparut acea poza cu el la cazinou. Iar imi spunea ca e in timpul liber. Daca nu intelege ca trebuie sa-si schimbe atitudinea, atunci n-avem ce face.



Cosmin Contra isi doreste ca Patrick Petre sa joace, sezonul care vine, in alta parte. Eu sper ca si Patrick sa-si doreasca sa joace fotbal, pentru ca are calitati extraordinare, dar trebuie sa se axeze doar pe fotbal” a spus Danciulescu la Digi Sport.