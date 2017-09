Surpriza uriasa la Dinamo! Cine poate veni antrenor in locul lui Cosmin Contra! Pe cine vrea Negoita

Ionut Negoita mai are o varianta pe langa Claudiu Niculescu.

Cosmin Contra are sanse mari sa o antreneze pentru ultima data pe Dinamo in aceasta seara cu CSU Craiova si apoi sa plece la echipa nationala. Patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, s-a gandit in prima faza la Claudiu Niculescu si Vasile Miriuta, insa amandoi sunt la alte cluburi in acest moment, iar Voluntari si Concordia nu doresc sa le dea drumul.

Astfel, a aparut o varianta surpriza - Leo Grozavu! Gazeta Sporturilor scrie ca antrenorul de 50 de ani este varianta pe care e tentat sa o urmeze Negoita, si datorita faptului ca nu este o varianta scumpa.

Leo Grozavu le-a mai antrenat in Liga 1 pe CSM Iasi, FC Botosani si Gaz Metan Medias. El a jucat la Dinamo intre 1992 si 1998.