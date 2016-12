Surpriza uriasa in topul MAGICIENILOR din Liga 1! Cine dribleaza cel mai mult si pe ce loc a ajuns Sanmartean

Chitu de la Viitorul si De Amorim de la Steaua sunt jucatorii care dribleaza cel mai mult in Liga 1.

Jucatorul lui Hagi e cel care conduce topul driblingurilor incercate in prima parte a campionatului. Chitu a incercat sa-si depaseasca adversarii in dueluri unu contra unu de 152 de ori. De 96 de ori a reusit. Fotbalistul Viitorului e depasit de William de Amorim de la Steaua, care are cu 3 driblinguri in plus dintr-un numar mai mic de tentative, 147.

Cifrele InStat arata ca Sanmartean e abia pe 3, cu 77 de driblinguri reusite dintr-un total de 125 incercate. Noul jucator al Stelei, Alibec, si timisoreanul Barbut, disputat de Steaua si Dinamo, stau si ei bine in top.