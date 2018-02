Surpriza URIASA in echipa de start a Stelei! Pe cine a lasat Dica pe banca

Asa cum a promis, Nicolae Dica a facut schimbari importante in primul 11 pentru derby-ul cu Dinamo!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Constantin Budescu, Dragos Nedelcu, Romario Benzar, Bizonul Gnohere si Junior Morais dispar din primul 11 fata de jocul cu Lazio, de joi. In locul lor, intra Enache, Momcilovic, Tanase, Teixeira si Florinel Coman. In absenta lui Gnohere, suspendat, varf impins joaca Florin Tanase, titular si joi in partea stanga a atacului. In poarta ramane titular pustiul Andrei Vlad, iar in centrul apararii continua cuplul Gaman - Planic.

Echipa de start a Stelei, conform Digisport: Andrei Vlad - Gabi Enache, Valerica Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Teixeira - Dennis Man, Cristi Tanase, Florinel Coman - Florin Tanase.