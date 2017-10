Surpriza URIASA! Gica Popescu e gata sa devina antrenor! Anuntul facut de ziua lui

Gica Popescu pare sa fi renuntat la ideea de a conduce federatia.

Fostul capitan al nationalei se gandeste sa coboare pe banca. Are de gand sa-si ia licenta PRO in Spania in doar o luna, asa cum au facut Guardiola, Luis Enrique si actualul selectioner Lopetegui.

"Vreau sa termin si licenta PRO, am deja licenta B. Vom vedea, s-ar putea sa accept o oferta. Deocamdata, vreau sa fiu in regula cu actele. Mi-a spus si Gica Hagi ca e nevoie de mine in fotbal, ca e momentul sa revin si ca oamenii ma vor din nou in lumea fotbalului", a spus Popescu pentur Telekom Sport.

In Spania, Federatia le permite fostilor mari fotbalisti sa parcurga toate cursurile in numai o luna!

"Guardiola, Luis Enrique, Lopetegui au putut sa ia licenta PRO in 30 de zile. Le-a aprobat UEFA si au parcurs toate orele intr-o luna, zi de zi, de dimineata pana seara. Toti antrenorii astia 'slabi' au luat licenta intr-o luna. Asa ca se poate si fara sa dureze ani, ca in Romania", a explicat Popescu in Gazeta Sporturilor.