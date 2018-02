Surpriza URIASA: Craiova a facut oferta pentru un atacant din Liga 1! Pe cine vor sa transfere

Oltenii au facut o oferta in valoare de 250 000 de euro pentru brazilianul Jo Santos, imprumutat acum de Sheriff la Poli Iasi. Marcator de 5 ori in acest sezon, Jo ar urma sa ajunga pe Oblemenco abia in vara. Nu mai poate juca in acest sezon pentru Craiova, dupa ce a prins meciuri si la Sheriff Tiraspol inainte sa fie cedat la Iasi.

Jo Santos a mai trecut in cariera pe la Tondela si Freamunde, ambele din liga secunda portugheza, inainte sa ajunga in Moldova, la Zimbru, acum 3 ani. De acolo a plecat la Sheriff Tiraspol, insa nu i-a mers prea bine. A marcat doar 3 goluri intr-un sezon si jumatate.



CSU Craiova is interested in signing Sheriff winger Jô Santos who is playing on loan for CSM Poli Iasi this season. Craiova reportedly offered 250.000€ for him. pic.twitter.com/SQokbi5yWi