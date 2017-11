Surpriza uriasa! Becali vrea sa-l readuca pe Bourceanu la Steaua! Anuntul facut de presa din Rusia

Gigi Becali e pregatit sa faca o mutare surprinzatoare.

Alex Bourceanu a ajucat de doua ori la Steaua, iar dupa ultima despartire a promis ca nu va mai reveni niciodata in tara ca jucator.

"Simt ca nimic din ce fac nu este bine", spunea Bourceanu in ianuarie 2017 cand se despartea de Steaua si semna cu Arsenal Tula din Rusia. Acolo, Bourceanu si-a revenit si s-a impus ca un mijlocas de incredere.

Acum, publicatia Sport Express anunta ca Becali vrea din nou sa-l ia din iarna, in ciuda faptului ca ii are pe Nedelcu, Pintilii Ovidiu Popescu si Lucian Filip pentru postul de mijlocas central. Sport Express mai scrie ca Bourceanu are si alta oferta din Rusia, dar nu a publicat numele ei.

Bourceanu mai are oferta pana in 2019 cu Arsenal Tula.

"Nu am plecat ca sa fug de ceva, pur si simplu a fost mai bine sa plec. Nimic din ce faceam nu era bine. Sper sa fie mai bine ca am plecat. Toata lumea avea o chestie negativa. Nu am plecat din vina cuiva. Trebuia sa merg mai departe", spunea Bourceanu in ianuarie 2017, cand se transfera la Arsenal Tula din postura de jucator liber de contract.

400.000 de euro valoreaza Bourceanu la 32 de ani pe transfermarkt.de

17 meciuri si o pasa de gol are Bourceanu in acest sezon la Arsenal Tula, locul 8 din Rusia.