Surpriza URIASA! Aveau golaveraj 1-39 dupa 5 etape! Ce a facut azi Foresta in B

Foresta a obtinut primul punct al sezonului in liga a 2-a.

Sucevenii au facut egal acasa cu Metaloglobus. Dupa ce a reusit transferul portarului Began de la Oradea, Foresta si-a rezolvat cea mai mare problema si a reusit cel mai bun meci al sezonului. Dupa ce a primit 39 de goluri in primele 5 etape, echipa de pe Areni a rezistat in fata lui Metaloglobus. Foresta chiar a condus cu 1-0, insa a fost egalata dupa o ora de joc. S-a terminat 1-1!

In celelalte partide ale zilei, FC Arges a facut 1-1 in fata liderului Ripensia, la Timisoara, UTA n-a putut sa treaca de Balotesti (2-2), Luceafarul Oradea a batut Chindia, 2-1, Afumatiul s-a impus surprinzator la Satu Mare, 2-0, Miroslava a cedat acasa cu Clinceni, 1-2, iar Dunarea Calarasi a castigat in deplasare, cu Sportul Snagov, 1-0. Ieri, ASA Tg. Mures o invinsese pe Dacia Unirea Braila cu 2-1. Azi de la 5 se mai joaca ASU Poli - CS Mioveni, iar maine de la 12 Pandurii - Hermanstadt.