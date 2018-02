Surpriza uriasa! A plecat de la Dinamo in iarna, dar ramane in Liga 1! Cu cine a semnat Max Oliva

ACS Poli Timisoara a anuntat 3 mutari importante inainte de playout.

Fostul jucator de la Dinamo, echipa de care s-a despartit in aceasta iarna, Max Oliva, a decis sa ramana in Liga 1! Dupa ce a fost aproape sa ajunga la Newell's Old Boy, Oliva s-a intors in Romania si a acceptat oferta celor de la ACS Poli Timisoara!

Oliva a fost transferat de Dinamo in vara lui 2016 si a fost titular in primul sezon, fiind unul dintre jucatorii cei mai importanti jucatori ai echipei. Insa Oliva a fost pus pe liber surprinzator in iarna, la fel ca Rivaldinho.

In afara lui Oliva, la ACS Poli Timisoara a ajuns si Esteban Ciacheri, cel care a jucat la Botosani. Ambii au semnat contracte valabile pana la finalul actualei stagiuni. In schimb, de la ACS Poli a plecat Catalin Doman, cel caruia i-a fost reziliat contractul.