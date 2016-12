Surpriza sau nu? Ce echipa domina posesia si pasele in Liga I si cele 3 echipe care "parcheaza" autobuzul

Vezi ce echipe din Liga I au cea mai buna posesie, conform InStat.

Steaua domina clasamentul cand vine vorba de posesie dar si la capitolul pase reusite intr-un meci. Echipa lui Reghecampf are o medie de posesie de 64% insa acest lucru nu a ajutat-o prea mult in acest sezon, echipa pierzand avansul din fruntea clasamentului, acolo unde a fost intrecuta de Viitorul.

Steaua are 64% posesie, fiind lider de departe, urmatoarele in clasament fiind Viitorul, cu 56%, si CSU Craiova, cu 55%. Echipele cu cea mai mica posesie sunt Poli, ASA si Concordia, acestea avand sub 45% posesie in fiecare meci.

De asemenea, la capitolul pase, Steaua este singura care a depasit 600 de pase, urmatoarea in clasament fiind Viitorul, cu 506 pase. La fel ca la posesie, ultimele 3 clasate sunt Poli, cu 324 de pase, ASA, cu 363 si Concordia cu 376.