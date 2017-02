Surpriza pregatita de Andone pentru Hagi! Poate debuta la Dinamo chiar diseara

Primul derby din 2017 in Liga 1 are loc in aceasta seara.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Dinamo i-a cedat in aceasta iarna pe Lazar si Rotariu, aducandu-i in locul lor pe Claudiu Bumba si Thaer Bawab. Daca primul dintre ei nu are nicio sansa de a juca in aceasta seara, fostul stelist Bawab poate juca la doar o zi dupa prezentarea oficial.

"Amenintat" mai in gluma, mai in serios, de catre Ioan Andone ca trebuie sa marcheze 10 goluri pana la finalul sezonului, Bawab va incerca sa porneasca spre acest obiectiv inca de la partida cu Viitorul - Bawab a discutat cu Andone si i-a transmis ca este apt pentru a juca o jumatate de repriza, scrie Gazeta Sporturilor.

Astfel, Ioan Andone il poate folosi pe Bawab in aceasta seara in functie de rezultat, jucatorul cu 23 de partide in nationala Iordaniei fiind o solutie pentru atat ca atacant central, in locul lui Nemec, cat si ca mijlocas ofensiv, in locul lui Palici. De asemenea, Andone considera ca Bawab poate fi o solutie de avarie ca mijlocas in banda stanga.

"Noi l-am primit, urmeaza sa isi faca treaba. Cel putin 10 goluri, daca nu le da, gata in vara. In campionat, daca punem si cupele, trebuie sa dea 15. El poate, stiu ca poate, de la inceput a fost foarte corect, ne-a zis ca e in urma cu pregatirea, in 2 saptamani va fi 100%.



Cei trei jucatori care au plecat de la echipa erau golgheterii echipei, dar ii inlocuiesc cu Bawab. Voi juca si 3-4-3, mi-a placut cum am jucat. Obiectivul este sa luam minim un punct din fiecare meci de acum inainte, din pacate am pierdut 3 jucatori foarte buni", a spus Andone in conferinta de presa.