SURPRIZA la Viitorul! Al doilea jucator care se transfera, dupa Razvan Marin. Anuntul facut de Hagi

Hagi mai vinde un jucator in aceasta iarna, dupa ce l-a dat pe Razvan Marin la Standard Liege.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Catalin Carp, adus de Hagi de la Steaua, va fi cedat in Rusia in aceasta iarna. "Regele" nu a spus numele clubului la care se va duce Carp.

"A plecat Razvan Marin, va pleca si Carp. Foarte bine, obiectivul nostru e sa dam oportunitatea jucatorilor sa plece. Razvan e un transfer reusit, speram ca el sa reuseasca acolo, e un club cu traditie in Belgia, cred ca va juca acolo"

"Noi am investit in tineri si cand ajungem la asemenea transferuri ne bucuram, inseamna ca am facut lucruri bune. Am facut performante mari plecand de la nimic. Jucatorii de la Viitorul au cota, preturile sunt bune"

"Carp a plecat in Rusia, are ceva acolo. Am inteles, a trebuit sa inteleg ca ii e bine lui. Am tinut cont de el, nu de noi. L-am adus in locul sau pe Doru Dumitrescu de la juniori. Vor veni si altii. Vom mai lua, sa vedem daca se rezolva cu Rosu, Morar.", a declarat Hagi.