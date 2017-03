SURPRIZA! Ioan Andone anunta unde ar putea ajunge, dupa despartirea de Dinamo

Andone ar putea reveni destul de rapid pe banca tehnica a unei echipe.

Fostul antrenor al lui Dinamo sustine ca are mai multe oferte din Golf in acest moment, dar nu s-a hotarat unde va juca.



"Am oferte din tarile unde am mai lucrat eu, din zona Golfului. Vom vedea ce se va concretiza."



Andone a vorbit si despre sansele lui Dinamo la titlu in 2017:



"Toate echipele au șanse la titlu. Daca Dinamo obtinea si a 5-a victorie consecutiva era candidata serioasa la titlu", a spus acesta la DigiSport.