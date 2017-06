Surpriza! Bud a plecat de la CFR si a semnat cu alta echipa din Liga I

ACS Poli Timisoara face transferuri, dupa ce s-a salvat miraculos de la retrogradare.

Pornita de la -14 puncte, Poli a ramas in Liga I dupa ce a castigat barajul cu UTA. Acum vin intaririle pentru Ionut Popa, care a semnat prelungirea contractului cu banatenii. Cristi Bud s-a inteles si el cu Poli.



"In principiu ne-am inteles, ma bucur pentru ca voi fi ca si acasa. Poli si-a facut echipa buna si sunt sigur ca anul viitor nu ne vom mai lupta la retrogradare, ci pentru prima parte a campionatului" a spus Bud pentru Digi Sport. Dupa ce va semna, Bud va pleca in cantonamentul echipei, la Poian Brasov.