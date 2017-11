"Schimb intre Alibec si Omrani?!" SuperDan, mesaj pentru FCSB! Ce i-a transmis lui Becali

Petrescu n-are nicio problema ca unii dintre jucatorii sai sa mearga la rivala din lupta pentru titlu!

Super Dan spune ca plecarile lui Nistor si Omrani la Steaua nu sunt excluse, dar respinge varianta unei afaceri care sa-l includa si pe Denis Alibec.

"Omrani a dat un gol si-l ia Steaua? Are un gol dat, ce...? N-a facut nimic. Trebuie sa faca ceva si pe urma sa-l ia alta echipa. Toti jucatorii sunt transferabili in lumea asta, inclusiv Neymar, deci si Nistor, si Omrani. Eu vreau sa am jucatori care isi doresc din suflet sa fie aici. Schimb intre Omrani si Alibec? Nu, nu ne gandim la schimburi de jucatori", a spus Petrescu.