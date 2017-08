Super transferul pe care Steaua e pe cale sa il faca daca se califica in Champions League: "Dadeam 2,5 mil de euro"

Tragerile la sorti pentru grupele Europa League sunt vineri, la ora 14:00, in direct la Sport.ro

Steaua a ratat calificarea in grupele UEFA Champions League, dupa ce a fost zdrobita de Sporting in returul de pe National Arena, si va juca in grupele Europa League.

Gigi Becali spune ca avea in plan sa il cumpere pe Baluta de la Craiova, pentru 2,5 milioane de euro, in cazul in care echipa obtinea calificarea in Champions League.

"Nu mai transfer nimic. Nici nu mai am ce sa aduc. Pe Baluta il luam doar daca ne calificam in Champions League. Asa as fi dat 2 milioane de euro."

"Mi-a zis cineva, nu spun cine, ca daca ofer 2,5 milioane de euro pe Baluta, il pot transfera. Dar nu-l mai aduc", e explicat Becali la DigiSport.ro.