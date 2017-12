Super transferul anuntat de Becali dupa tragerea la sorti cu Lazio: "L-am gasit deja!" Schimbari importante la Steaua

Steaua a picat cu Lazio in saisprezecimile Europa League, iar Becali promite intariri la echipa.

Pe langa un atacant, Gigi Becali mai vrea si un mijlocas la Steaua in aceasta iarna. Chiar daca asta inseamna ca Dragos Nedelcu sau Pintilii, titulari in aceasta toamna, sa isi piarda locul in echipa.

"Eu vreau un jucator la mijlocul terenului, un jucator de travaliu, care sa faca mai multe faze de poarta. Sa joace langa Pintilii sau Filip si sa fie un mijlocas de putere, dar si de atac, sa poata dribla.

Trebuie sa urce 10-20 de metri cu mingea la picior. Asta imi doresc. Trebuie un jucator care sa faca in asa fel incat Steaua sa nu mai fie previzibila in atac. Cred ca l-am gasit. O sa vedem ce va fi", a spus Becali la conferinta de presa.

Potrivit Digisport, Zlatinski ar putea fi mijlocasul la care se refera Gigi Becali. Bulgarul de la Craiova pentru 100.000 de euro de la Ludogorets in 2015. El are 23 de ani si e cotat la 600.000 de euro pe transfermarkt.de.