"Suntem destinati sa fim pe primul loc". Hagi, incantat de echipa sa dupa cel mai mare scor al sezonului

Viitorul, liderul la zi al Ligii I, a obtinut cea mai mare victorie din acest sezon si una dintre cele mai mari din istoria sa. Formatia lui Gica Hagi a batut-o cu 5-0 pe ACS Poli Timisoara, la Ovidiu, dupa un meci in care Vladut Morar a inscris de 3 ori.

Invinsi de Astra in etapa trecuta, jucatorii Viitorului s-au motivat si au facut scor cu ACS Poli. La final, Hagi s-a declarat multumit si a spus ca echipa i-a depasit asteptarile.

"Echipa are cel mai important merit. Eram destintati sa fim pe primul loc. Am facut o munca extraordinara pana in momentul de fata. Ne-am depasit orice asteptare. Chiar si la Astra, unde am luat bataie, am facut un meci foarte bun.

Astazi am facut o prima repriza fantastica, in ultimii 30 de metri am fost foarte buni. Ma bucur mult pentru Morar, munceste mult, are calitati. Toti jucatorii au evoluat foarte bine. Sunt multumit, dar putem fi ami iuti.

In a doua repriza am fost mai relaxati. Sunt lucruri bune, am controlat jocul. Am analizat adversarul si am stiut care ii sunt punctele slabe. Chiar si asa, suntem inca in cautari. Ideea mea este sa aduc toti jucatorii la acelasi nivel", a spus Hagi dupa meciul de la Ovidiu.

"Pana acum, Morar nu a fost exploatat cum trebuie. Are calitati foarte bune. E atacant bun, vede poarta. O sa-l vedem si la meciurile din Play Off", a adaugat acesta.

In ultima etapa a sezonului regulat, saptamana urmatoare, Viitorul va juca la Cluj.