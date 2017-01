'Suntem cea mai buna echipa din Romania, o sa le fie greu tuturor sa ne bata!' Ce spune Hagi despre transferurile ISTORICE anuntate la Viitorul

Hagi e sigur ca Viitorul poate ramane la acelasi nivel din 2016 si in partea a doua a campionatului si anunta ca va continua sa promoveze pusti la echipa mare.

Academia e prioritatea lui Hagi. Chiar daca pleaca vedetele Benzar sau Marin, Viitorul va continua sa se gandeasca la pusti din cadrul clubului.

"Vom vedea ce va fi si cu Marin, si cu ceilalti care au oferte. Toti cei de la echipa au facut bine in prima parte a campionatului, suntem multumiti. Stati linistit, o sa ramanem competitivi, o sa fim buni in continuare. Razvan Marin creste de la zi la zi, e montat. Noi suntem pe primul loc, am fost cei mai buni din Romania anul asta. Nu cred ca trebuie sa ne intarim foarte tare. Trebuie doar sa mai aducem niste copii de la Academie, sunt multi foarte buni.

Nu evitam si plecarile, venirile, daca putem sa luam ceva, vom lua. O sa le fie greu altora sa ne bata. Noi nu avem presiune. Greul e pe altii, nu pe noi. Noi suntem o echipa tanara, frumoasa si suntem pe primul loc. Sa vedem cat stam acolo", a spus Hagi.