"Sunt trei jucatori!" Transferurile nu se opresc la Steaua! Anuntul facut de Becali

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, la ProTV!

Cu gandul la cele 40 de milioane de euro pe care le poate castiga din grupe, Becali e dispus sa mai faca un transfer spectaculos la Steaua. Negociaza cu alti trei fundasi centrali, dupa ce l-a legitimat pe portughezul Jorge. Planici, un croat si un brazilian sunt in discutii in aceste momente cu Steaua, iar unul dintre ei va ajunge in cel mai scurt timp sub comanda lui Dica la antrenamente. Portughezul Jorge nu va putea sa ajute Steaua la returul cu Sporting de saptamana viitoare fiindca nu este trecut pe lista UEFA, iar Balasa este in continuare accidentat, astfel ca Dica se va baza tot pe cuplul Momcilovic - Larie.



"O sa mai vina un fundas central sigur. Nu stiu cine, e posibil Planici, e posibil un brazilian, e posibil un croat. Care va fi primul, ala va fi. Negociem cu toti trei", a anuntat Becali la Sport.ro.