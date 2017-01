"Sunt sigur ca asta e motivul pentru care il iau pe Tosca!" Ce mesaj a primit inaintea plecarii la Betis

Alin Tosca e la un pas de transferul la Betis Sevilla, in prima liga din Spania.

Un milion de euro ar urma sa incaseze Steaua pentru acest transfer. Contra, fost antrenor in Spania, e convins ca Tosca se va adapta acolo.

"E un transfer bun, atat pentru jucator, cat si pentru Betis. Eu cred ca Tosca e un jucator polivalent care poate sa joace fundas stanga, dar si fundas central. Sunt sigur ca Betis il ia pentru polivalenta pe care o are."

"Eu imi doresc sa vad cat mai multi jucatori romani in Spania. Mi-as fi dorit si Razvan Marin sa ajunga in Spania. Eu cred ca i se potriveste mai bine Spania, dar a ales sa mearga in Belgia. E un pas inainte in cariera lui. Sper sa joace cat mai bine acolo si sa vina in Spania, pentru ca e un jucator caruia i se potriveste foarte bine campionatul Spaniei."

"Tosca nu va avea probleme de adaptare la Betis. Cred ca va juca bine si va deschide usile si pentru alti jucatori romani. E un campionat foarte exigent, cu jucatori extraordinari si sunt sigur ca va creste. Tosca va creste din toate punctele de vedere, iar acest lucru va fi in avantajul echipei nationale", spune Contra pentru DolceSport.