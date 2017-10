"Sunt niste idioti!" Razvan Lucescu ii face praf pe petrecaretii lui Dinamo: "Nu intamplator am ajuns unde am ajuns"

Razvan Lucescu a vorbit in termeni extrem de duri despre "petrecaretii" lui Dinamo.

Pe val cu PAOK iN Grecia, Razvan Lucescu urmareste indeaproape si intamplarile din fotbalul romanesc. El este la curent si cu scandalul de la Dinamo, iscat de tinerii Filip, Dudea, Hanca, Nedelcearu si Costache, care au baut in cantonament inaintea meciului din Cupa cu Aerostar Bacau.

Fostul selectioner a vorbit in termeni duri despre jucatorii care au creat discutii.

"Nu stiu daca nu e bine ca acesti jucatori sa fie bine de tot frecati si criticati, pentru ca e incredibil. Am auzit, un prieten bun mi-a trimis un mesaj. Scuzati-ma ca sunt atat de direct si poate exagerat, dar din punctul meu de vedere sunt niste idioti. Am ajuns in al 14-lea an de antrenorat, asa ceva e inadmisibil", a spus Lucescu la Digisport.

"Nu intamplator am ajuns unde am ajuns! Printre ei se afla si un jucator care avea o perspectiva frumoasa, care era si pe la nationala, auzisem cuvinte frumoase despre el. Este un comportament inexplicabil. Nu reusesc sa inteleaga, sunt atat de lipsiti de cultura si de educatie, incat nu inteleg ca isi termina cariera in felul acesta. Daca un antrenor sau un club ar avea vreodata o propunere pentru a luat un astfel de jucator, in afara e studiata foarte atent toata cariera si modul de a se comporta", a adaugat Razvan Lucescu.

"Eu poate sunt exagerat, am trecut prin multe si sunt cam satul de astfel de povesti. Pentru ca, pana la urma, de astfel de poesti depind si cariera si situatiile unui grup intreg, jucatori si antrenori. Depind si familiile de astfel de comportament si de aia le vad putin mai dur. Cu asa ceva nu m-am confruntat, au mai fost cazuri si am actionat. In felul acesta nu au fost, in niciun caz. Am fost si eu jucator si am avut si noi momentele noastre. Eram tineri, aveam fel de fel de colegi, ne placea sa sarbatorim, poate sa stam la un pahar de vin in plus, dar gaseam alte momente", a conchis tehnicianul.