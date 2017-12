"Sunt moment in care frustrarea domina logica!" Atac al lui Costel Enache la Dan Petrescu si la arbitru! Ce a spus despre infrangerea cu Steaua

FC Botosani 0-3 Steaua / Costel Enache a pus infrangerea cu Steaua si pe decizia arbitrilor de a valida primul gol al meciului, inscris dupa o pozitie suspecta de ofsaid.

Antrenorul celor de la FC Botosani, Costel Enache, a recunoscut evolutia slaba a echipei sale in partida cu Steaua si i-a atacat pe Iuliu Muresan si Dan Petrescu, cei care spuneau dupa partida de sambata a celor de la CFR Cluj ca Steaua va castiga fara probleme cu Botosani.

"Nu este o seara buna, ci una trista si greu de digerat, mai ales din punct de vedere al scorului, nu al jocului. Nu am facut un meci foarte bun, dar au fost si momente bune in care puteam sa marcam. Si arbitri pot gresi, dar nu stiu de ce o fac tot campionatul impotriva noastra.



Este greu sa pleci la pauza cu 0-1, gol in prelungiri din ofsaid. Nu ne temem sa pierdem locul de playoff, noi intotdeauna am declarat ca nu suntem favoriti la acest loc, ne-am luptat pentru a ajunge si suntem mandri de asta. O sa gasim solutii, suntem constienti ca putem face lucrurile mai bine si sa eliminam greselile facute pana in momentul acesta.



Prima repriza am fost mai timizi decat ar fi trebuit, cred ca am fi putut face mai mult. O fi un complex sau nu, trebuie sa tragem linie si sa analizam. Ar fi bine daca ar fi un complex impotriva unei singure echipe, dar am facut multe greseli pe care trebuie sa le remediem.



Nu as pune declaratiile a 1-2 oameni pe seama unui intreg club, stiu ca sunt oameni acolo care sunt decenti si logici in gandire. Probabil ca sunt momente in care frustrarea domina logica" a spus Costel Enache.