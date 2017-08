"Sunt ingrijorat!" Dica, exasperat de ratarile Stelei la meciul cu Iasi! Ce a spus despre transferul lui Nedelcu

UEFA Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua 1-1 CSM Poli Iasi / Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a pus egalul de pe propriul teren pe seama numarului mare de ratari al echipei. Dica a vorbit si de noul transfer al Stelei, Nedelcu, si a anuntat ca Pintilii nu are o accidentare serioasa dupa ce vice-capitanul echipei a fost schimbat la pauza.

"Sunt ingrijorat ca nu reusim sa mai marcam mai multe goluri, e foarte putin. Ne cream 7-8 ocazii si nu marcam. Sunt jucatori de valoare si trebuie sa ne concentram mai bine. In prima repriza a fost singura data cand au ajuns in careul nostru, in a 2-a repriza au avut un contraatac si atat nu am avut probleme pe faza defensiva.



Nu vreau sa comentez arbitrajul, sunt dezamagit de rezultat. Deocamdata s-au facut aceste 2 transferuri, vom vedea daca se vor concretiza si altele.



Vom incerca sa jucam cu el fundas central. Stiu ca pozitia lui de baza e de mijlocas central dar poate juca si in aparare. Stiu ca la juniori juca fundas, e bine ca poate sa ocupe 2 pozitii" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.