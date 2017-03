"Sunt de la tara. Am vazut luminite si am intrat" Nistor, dupa ce a fost surprins la CAZINO in ziua meciului cu Steaua

Dan Nistor a marcat cu Steaua, iar Dinamo s-a calificat in finala Cupei Ligii dupa 7-2 la general cu marea rivala.

In ziua meciului, patru jucatori de la Dinamo au fost surprinsi la cazino, intre care si Dan Nistor, unul dintre marcatori. Nistor a comentat ironic intamplarea de azi.



"Este a doua finala in care ma claific, sper sa castig de data asta. Ma bucur pentru Patrick, e un jucator valoros, va ajunge la o echipa mult mai mare ca Dinamo.

Eu am vazut multe luminite acolo, eu fiind baiat de la tara nu am maui vazut in viata mea atatea luminite si am intrat acolo. Am stat 10 minute si am iesit, nu inteleg de ce se face atata caz despre asta.

Sunt foarte fericit ca ne-am calificat si sper sa castigam aceasta finala. Stiam ca Steaua va incepe meciul sus, ne-a fost foarte frica sa nu primim repede gol, stiam ca Steaua e puternica. Dar am marcat primii si ne-am facut meciul usor", a spus Nistor.