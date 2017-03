"Sunt de 60 de ani la Steaua, nu pot accepta asa ceva" Reactia dura a lui Ilie Nastase dupa ce Steaua a devenit FCSB

Ilie Nastase pune din nou tunurile pe Armata.

Fostul mare tenismen lanseaza un nou atac la adresa CSA Steaua, in ziua in care FRF a anuntat ca FC Steaua a devenit oficial, in acte, FCSB. Nastase critica demersurile Armatei si spune ca este anormal ca viitoarea echipa a CSA sa fie sustinuta din bani publici.

Nastase se declara dezamagit si de Marius Lacatus.

"Pentru mine intotdeauna va exista Steaua. Nu ma poate contrazice nimeni. Nu imi pot inchipui asa ceva. E tragic ce s-a intamplat. Asa cum e Gigi Becali, el a tinut echipa asta 15 ani.

De ce nu a tinut CSA echipa acum 15 ani? Domnul ofiter a semnat niste acte, toate contractele. Atunci nu-i mai tremura mana? Nu va bateti joc de mine! Din banutii lui a facut ce a facut cu acest brand. L-a tinut sus, acolo! Echipa Armatei nu ma reprezinta. Imi pare rau de Lacatus!

Sunt de 60 de ani la Steaua! Nu pot accepta asa ceva. Imi pare rau sa spun asta. Echipa Armatei va fi sustinuta din bani publici? De unde vin? Cine face contract cu o echipa din Liga a 4-a? Sponsorii vor echipe campioane, de top. La ce folos sa dea bani la Liga a 4-a?

Cand am vrut sa ma intalnesc cu domnul ministru, nu a acceptat. I-am zis acum, nu peste doi ani si jumatate", a spus Ilie Nastase la Digisport.