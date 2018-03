Sumudica, varianta SOC pentru Dinamo?! Ce spune de revenirea in Liga 1

Sumudica nu exclude varianta Dinamo la vara. "Mai am un an de contract in Turcia, dar orice se poate intampla", spune Sumudica. Stie ca fanii lui Dinamo il iubesc.

Sumudica s-a aflat pe lista lui Dinamo si acum un an si jumatate, inainte sa vina Contra.



"Acum nu se pune problema, e Florin Bratu acolo. Asa, nu m-ar opri nimic sa lucrez in Romania. Chiar cu suporterii pe care ii are Dinamo cred ca as putea realiza lucruri frumoase", spune Sumudica.

Andone spune ca Borcea nu va reveni la Dinamo. El se mai gandeste.

"Din vara ma vad manager general undeva. Nu stiu daca la Dinamo, vom vedea unde", raspunde enigmatic Andone.

Sumudica simte ca stelistii vor rata titlul si in acest an.

"Cred ca CFR-ul are prima sansa", anunta Sumudica.

Turcii l-au adus pe Sumudica sa nu mai aiba emotii cu retrogradarea, dar acum vor in Europa. Kayserispor e pe 5 in Turcia: "Incerc sa le explic ca e foarte greu sa treci de la gradinita direct la facultate".