Sumudica si-a negociat plecarea de la Astra in direct la TV: propunerea ar putea fi decisiva!

Astra ii pune piedici lui Sumudica, omul care a adus clubului primul titlu din istorie si calificarea miraculoasa in primavara europeana.

Conducerea Astrei pare sa faca tot posibilul ca sa il vada pe Sumudica strangandu-si bagajele.

Ultima sicana - amenda de 40.000 de euro - are o singura explicatie logica, subliniata si de Gigi Becali dimineata la Sport.ro.

"Ei nu stiu cum sa mai fure bani de la Sumudica, si atunci ii gasesc nod in papura. Ca sa mai scada din clauza de reziliere probabil", e de parere patronul Stelei.

Intr-o interventie telefonica la Sport.ro, Marius Sumudica i-a propus lui Ioan Niculae un "deal" de adio - renunta la clauza de reziliere de 150.000 de euro, cu conditia ca salariile si bonusurile promise sa ii fie platite la zi.

"Daca Astra vrea sa se desparta de mine, eu le dau urmatoarea idee: nu am nevoie de cei 150.000 de euro, renunt la ea, dar fiu platit la zi, si eu, si ceilalti oameni din staff-ul tehnic. Sa ne dea tot ce avem de primit pana la finalul lui decembrie."

"Sa mi se dea salariile pe care am muncit, sa mi se dea primele de Europa, prima de calificare pentru ca am iesit din grupe, care au fost promise public. Daca mi se dau banii la zi si vor sa ne despartim, ne dam mana. Eu nu stau in cei 150.000, renunt la ei.", a spus Sumudica la Ora Exacta in Sport.