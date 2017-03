Sumudica se VOPSESTE in cap: "Alegeti culoarea, ma fac cum vreti voi"! Cum va sarbatori un nou titlu in Liga 1

Marius Sumudica crede ca ar fi prea mult sa isi propuna un nou titlu cu Astra.

Antrenorul campioanei e gata sa parieze cu CAPUL. :) Sumudica spune ca se vopseste intr-o culoare nebuna daca Astra le mai ia o data fata rivalelor din play-off.

"Nu credeam ca voi avea sanse nici anul trecut. Ma zapacise Lovin, zicea ca noi vom lua campionatul si ca vom ajunge in primavara europeana. Nu credeam toate astea, dar cand am batut Steaua la Giurgiu chiar am inceput sa cred ca putem fi campioni.

Cred ca va fi destul de greu sa luam titlul acum. Am avut o perioada extraordinara si am stors tot ce puteam din acest grup. Sunt ca o lamaie stoarsa si va fi destul de greu. Daca vom lua titlul, ma vopsesc, ma fac ce culoare vreti voi!", a spus Sumudica la Dolce.