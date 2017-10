Alibec, SALVAT de Sumudica! "I-am explicat lui Becali ce sa faca!" Cum rezolva problema atacantului

Marius Sumudica a decis sa se implice in situatia lui Alibec de la Steaua.

Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Fostul antrenor al Astrei nu s-a putut abtine si a vorbit cu Gigi Becali despre situatia lui Alibec, desi Dica i-a cerut sa nu mai intervina la Steaua.

Sumudica spune ca detine cheia salvarii lui Alibec, atacant reprimit zilele trecute in lot dupa ce a fost exclus de Dica.

"Am vorbit si cu patronul Stelei si i-am explicat ce sa faca. Si cu mine avea iesiri de genul asta la inceput si mi l-am facut prieten. Apoi, doi ani de zile n-am avut probleme cu el. Oricum, la mine n-a facut asa ceva. N-am platit niciun termopan!” , a spus sumudica la Digi.



"In ceea ce-l priveste pe Alibec, cum iti asterni asa dormi. Am mai vorbit cu el si i-am spus ca nu e normal ce face. Stirbeste autoritatea antrenorului si il forteaza pe acesta sa ia anumite decizii. Dar trebuie avuta grija, pentru ca nu exista ca raport calitate-pret niciun jucator ca Alibec. Doar el poate avea oferte de 10 milioane de euro. Restul nu conteaza, orice ar face, nici Gnohere”, a spus Sumudica.