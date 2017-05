Sumudica se face serif! Surpriza: antrenorul e in discutii avansate cu o echipa care spera la preliminariile UCL

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Marius Sumudica mai are doar un meci pe banca Astrei. Antrenorul va pleca dupa finala Cupei Romaniei, programata sambata, la Ploiesti. Fost campion al Ligii I, acesta e in discutii cu o echipa aflata nu foarte departe de granita cu Romania!

Dolce Sport scrie ca Sumudica e in discutii cu Sheriff Tiraspol, campioana en-titre a Republicii Moldova si echipa care se lupta din nou la campionat.

Sheriff este in acest moment pe locul 2 al campionatului, dar va juca in ultimul meci chiar impotriva liderului Dacia Chisinau. Castigatoarea va ridica trofeul si va juca in preliminariile UCL.

In urma cu doi ani, o alta echipa din Republica Moldova a facut o figura frumoasa in preliminariile UCL. Milsami Orhei, cu Bud in echipa, o elimina pe Ludogorets.