"Sumudica sa-l lase in pace pe Dica, sa-si vada de treaba lui!" Alibec se REINVENTEAZA in 2018. De ce are INTERZIS la transfer in iarna

Becali are sanse mici sa primeasca in iarna banii pe care ii vrea pentru Denis Alibec.

Presedintele de imagine Duckadam spune ca atacantul va fi cu totul alt jucator dupa perioada de pregatire din iarna. Becali ar putea sa faca profit cu vanzarea lui abia la finalul sezonului, e sigur Duckadam. Oficialul ii transmite si lui Sumudica un mesaj ironic.

"Am zis ca Sumudica trebuie sa-si vada de echipa lui, sa-l lase pe Dica in pace. Daca vrea, sa scoata banii si sa ii ia pe jucatori, asta am zis. Nimeni n-o sa-ti dea jucatorii gratis. Alibec trece printr-o perioada nefasta, a avut si accidentarea, si-a dorit apoi sa faca jocuri bune, n-a putut, dar dupa pregatirea de iarna sper sa vedem un alt Alibec.

Noi suntem si rautaciosi... cand prindem pe cate unul, daca nu merge in baruri, il tachinam ca se joaca pe calculator. Cautam anumite lucruri de care sa ne luam.

Alibec n-a fost invatat cu asemenea presiune, a jucat la Astra si n-a fost obisnuit cu ce se intampla aici, la Steaua. Are si pubalgia asta care se vindeca foarte greu... El e foarte ambitios, munceste mult. Pentru el a fost o experienta foarte stresanta venirea la Steaua. A inceput foarte bine, pe urma nu i-a mai iesit jocul. Isi doreste in continuare foarte mult, dar nu-i iese.

Alibec a vrut sa joace, sa nu piarda echipa, sa ajunga la nationala. Poate a gresit cand a fortat. Sunt convins ca la anul vom discuta altfel despre Alibec", a spus Duckadam la Sport.ro.