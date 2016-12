Sumudica s-a RESEMNAT cu Budescu va ajunge la Steaua! Surpriza! Pe cine vrea in locul sau

Marius Sumudica a anuntat doua transferuri la Astra.

Ramas fara Alibec si Budescu, Marius Sumudica e in cautarea de solutii, asta in conditiile in care nu are buget pentru transferuri. Antrenorul campioanei il vrea pe Florin Cernat de la Voluntari in locul lui Budescu, dar si pe Tucudean in locul lui Alibec.

"Alibec, Budescu si Cernat sunt cei mai buni romani din 2016. Cernat este una din tintele mele. Il doresc foarte mult. Daca pleaca Budescu, ar fi prima mea optiune.

Mie imi trebuie un numar 10 si un atacant. Exista posibilitatea sa vina si Tucudean", a spus Sumudica la Digi.