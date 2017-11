Sumudica pregateste transferul iernii! "A avut mereu incredere in el, si-l doreste!" Super fotbalistul din Liga 1 dorit in Turcia

Marius Sumudica vrea sa transfere din Liga 1. Il doreste pe fostul sau elev de la Astra, Alex Ionita.

Dani Coman, presedintele Astrei, a confirmat interesul lui Kayserispor pentru Ionita, insa a precizat ca deocamdata nu a primit nicio oferta concreta.

"Ionita mai are inca un an de contract cu noi. Ne dorim foarte mult sa-si prelungeasca intelegerea, iar zilele urmatoare vom avea o discutie cu el si cu agentul lui. Cei de la CFR nu au discutat cu el. Noi asteptam oferte pentru orice jucător. Orice jucator in lumea asta este transferabil. Sumudica a avut mereu incredere in el, si-l doreste la echipa, dar nu a venit cu nicio oferta, au fost doar discutii preliminare. Daca va veni cineva cu o oferta, pentru el sau pentru alt jucator, ne vom pune la masa si vom negocia", a declarat Coman pentru DigiSport.

Alex Ionita a jucat in 21 de meciuri pentru Astra in acest sezon, in toate competitiile. A marcat de noua ori si a reusit patru pase decisive.