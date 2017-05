Sumudica PLEACA din Romania dupa finala Cupei! Ce anunt a facut in privinta viitorului sau

Sumudica nu mai are nicio propunere concreta din liga 1 dupa ce variantele Steaua si CSU Craiova au picat.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Antrenorul anunta ca va parasi Romania pentru o echipa din Europa. Sumudica e in discutii avansate cu un club de Europa.

"Sper sa ma despart de Astra cu un trofeu castigat. Ar fi al 3-lea in cei doi ani petrecuti aici. Am inceput cu o victorie in fata Petrolului, la Ploiesti, sper sa inchei tot cu o victorie pe acest stadion. Ma doare sufletul ca plec, mi-e tare greu. Il ajut cu cea mai mare placere pe Edi Iordanescu daca imi cere parerea. Vor pleca multi jucatori, se vor face reduceri mari de salarii. Am multe promisiuni, dar de acolo pana la ceva clar e mult.

Vedem unde merg. Sper sa iau cea mai buna decizie. Voi alege o echipa din strainatate. In maximum doua saptamani voi pleca. Am o varianta din Golf, dar vreau Europa. Nu e cine stie ce, n-am eu fata de Primera. Dar este o echipa de cupele europene. Se alege intre mine si un alt antrenor acolo", a spus Sumudica la Digisport.