Sumudica nu stie NIMIC! Anuntul lui Morais pe aeroport si ce se intampla cu transferurile lui Budescu si Teixeira

Steaua a rezolvat si transferul lui Junior Morais, al carui contract cu Astra se incheie in vara.

Becali negociaza cu sefii echipei din Giurgiu pentru a-l avea inca de acum pe fundasul stanga brazilian. Morais e convins ca a facut cea mai buna alegere si spune ca i-ar placea sa-i aiba colegi la Steaua si pe Budescu sau Teixeira. 'Sumudica nu stie ca am semnat!' - recunoaste fotbalistul.

"Merg la Astra sa-mi fac treaba pana la vara, pe urma ajung la Steaua. Imi place in Romania, la Steaua e bine pentru mine si pentru familia mea. Am vorbit putin cu Denis, dar nu ne-am sfatuit. Steaua e echipa mare, a avut niste probleme ca n-a luat campionatul, dar e echipa mare si cauta jucatori foarte buni. Nu i-am spus lui Sumudica de hotararea pe care am luat-o.

Mi-ar placea sa joc in Champions League, sa ajung cat mai sus. Nu discut cu Teixeira despre transfer, e treaba lui ce face. Steaua trebuie sa discute cu el, nu ma pot baga eu. Budescu e un jucator de mare valoare, pacat ca n-a venit la Steaua, vrea sa mearga sa joace in strainatate", a spus Teixeira.