Sumudica NU se mai opreste! Vrea un jucator de nationala: "E greu de luat, dar il vreau!"

Marius Sumudica nu se opreste la William de Amorim cu achizitiile!

Vrea sa mai dea lovituri importante in urmatoarele saptamani. Una dintre tintele sale e Claudiu Keseru! Anuntul a fost facut chiar de Sumudica. Antrenorul lui Kayserispor e convins ca atacantul nationalei s-ar impune in echipa sa.

"Am vorbit cu Keseru si mi-a spus ca si-ar dori foarte mult sa lucreze cu mine. Cred ca in viitor vom putea lucra impreuna, dar nu se pune problema acum, mai ales ca el are contract pana in vara cu Ludogorets si e foarte greu de luat. Nu stiu ce se va intampla, dar e un jucator care-mi place. Il respect foarte mult, cred ca exista o compatibilitate intre noi. Am putea face rezultate bune impreuna", a spus Sumudica la Telekom Sport.

Keseru castiga 800 000 de euro pe an in Bulgaria. Atancatul isi incheie in vara contractul cu Ludogoret.