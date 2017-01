Sumudica nu renunta la Budescu: "L-am convins sa vina, acum e treaba conducerii" Mesaj pentru Steaua

Marius Sumudica nu cedeaza in lupta cu Steaua pentru Budescu.

Antrenorul campioanei spune ca Budescu vrea sa joace la Astra, insa conducerea clubului nu poate sa-i ofere salariul dorit. Budescu a refuzat deja oferte mult mai mari de la Steaua Rosie si Karabuk si asteapta o alta oferta din strainatate. Nici Steaua nu are sanse la jucator, transmite Sumudica, cel care asteapta ca Budescu sa ramana in continuare la Giurgiu. Budescu e in cantonamentul din Cipru cu Astra, dar nu a facut parte din lotul pentru amicalul de ieri.

"Cred ca noi ne-am facut datoria si am reusit sa-l convingem. Am reusit sa-l aducem aici, mai departe e treaba conducerii sa-l convinga sa ramana aici. Nu stiu ce-i ofera Steaua, intrebati-l pe Budescu, eu stiu ca el isi doreste sa vina la Astra. El, din punct de vedere sufleteste, isi doreste sa joace la Astra si cu Marius Sumudica.

Crezi ca daca trebuia sa plece Budescu la Steaua nu pleca pana acum? M-am plictisit eu de doi ani de cand se tot duce Budescu la Steaua. Se aprinde televizorul in casa, e la Steaua, e la Steaua, unde e la Steaua? Pai ce mai discutam”, a declarat Marius Sumudica, aflat in cantonamentul din Cipru, potrivit Digi.