Sumudica n-a ramas dator! Raspunsul ironic pentru Mihai Stoica, dupa ce stelistul a zis ca nu va putea lucra niciodata cu el

Sumudica n-a ramas dator dupa ce Mihai Stoica i-a transmis ca are interzis sa-i antreneze pe stelisti.

"Nici el nu vrea sa lucreze cu mine, nici eu nu vreau sa lucrez cu el. Este o antipatie consimtita", a spus Mihai Stoica la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

"Are dreptate. Nu poate sa lucreze cu mine pentru ca nu stie limba turca, sa traduca inaintea meciului cu Besiktas", a fost raspunsul lui Sumudica pentru Mihai Stoica.

Despre Dica, Sumudica spune ca nu e posibil ca inaintea meciului cu Lazio sa tii cursuri pentru antrenori.

"Nu am taiat vreo doi porci, nu am facut gratare, nu am baut, nu ne-am distrat, n-am chefuit aici, doar au venit si au vazut antrenamentul", i-a raspuns Dica lui Sumudica.